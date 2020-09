Blitz della Squadra mobile e dei carabinieri in via Italia 103

Operazione antidroga a Siracusa nella zona di via Italia 103, tra viale Santa Panagia e Bosco Minniti, una delle principali piazze dello spaccio del capoluogo. Il blitz è stato portato a termine nella tarda mattinata di oggi dagli agenti della Squadra mobile e dai carabinieri che hanno preso di mira un gruppo dedito alla gestione del traffico di stupefacenti, in passato coinvolto in un’inchiesta antimafia della stessa polizia e della Dda di Catania, capace di svelare i suoi collegamenti con il clan Bottaro-Attanasio, la cosca dominante a Siracusa.

Gli arrestati, 27 persone, sono stati condotti al palazzo della Questura di Siracusa, in viale Scala Greca, dove si sono recati alcuni parenti degli indagati. Nelle prossime ore, gli investigatori forniranno tutti i particolari di questa operazione.