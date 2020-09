L'inchiesta della Procura

Gli agenti della Digos di Siracusa hanno individuato il responsabile delle minacce rivolte al primario di Oculistica, Paolo Caruso, culminate con delle scritte sulla porta di ingresso del suo studio:”Sei vicino alla morte. Rip”, frase accompagnata dal disegno di una svastica e di una falce e martello.

A scoprire la scritta è stato il personale ospedaliero non appena ha messo piede nel reparto ma sul caso si sono messi subito al lavoro gli agenti della Digos, al comando della dirigente Maria Antonietta Malandrino, che hanno sentito il medico, allo scopo di accertare se nei giorni precedenti aveva avuto degli screzi con qualcuno, magari un paziente. Successivamente, sono state acquisite alcune immagini delle telecamere di sicurezza: a quanto pare, quei filmati avrebbero permesso di chiudere il cerchio attorno al presunto responsabile, la cui posizione è al vaglio della polizia e dei magistrati della Procura di Siracusa, che coordinano l’inchiesta. Un gesto, quello ai danni del primario, che aveva immediatamente suscito sgomento e sulla vicenda era intervenuto il direttore generale dell’Asp di Siracusa, Lucio Ficarra. “Sono gesti intollerabili nei confronti di chi rappresenta le istituzioni e si prodiga giornalmente per garantire la salute dei cittadini. Confidiamo nelle attività di indagine delle forze di polizia che portino a svelarne al più presto gli autori affinché siano puniti come meritano. Al primario del reparto giunga la vicinanza solidale della direzione aziendale”.