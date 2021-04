operazione della squadra mobile

Nuovo blitz antidroga in una piazza dello spaccio di Siracusa

Smantellato un nuovo fortino realizzato con cancelli e portoni in ferro

Gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato due uomini

Avevano con se cocaina per un valore di 7500 euro

Hanno atteso che la polizia se ne andasse per realizzare un nuovo fortino della droga, ricavato in un androne di una palazzina di edilizia popolare in via Italia che era stato da poco smantellato dagli agenti della Squadra mobile di Siracusa. Solo che gli investigatori sono tornati per la seconda volta in questa cittadella, realizzata con cancelli e portoni in ferro, e pure in questa circostanza, l’hanno prima espugnata e poi demolita.

Gli arresti

In questa nuova operazione antidroga, portata a termine nelle ore scorse, gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato Salvatore Polini, 31 anni, e Luigi Croce, 24 anni, siracusani, entrambi con precedenti penali che sono scappati dopo aver visto i poliziotti espugnare il bunker della droga.

Il sequestro

Nel complesso, sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 215 dosi di cocaina per 72 grammi, per un valore commerciale di 7500 euro, 87 dosi di hashish per grammi 54 e 76 dosi di marijuana per 37 grammi oltre a circa 4900 euro in contanti e materiale per il confezionamento.

Il blitz di 24 ore fa

Nel blitz di 24 ore prima, gli agenti della Squadra mobile, al comando del dirigente Gabriele Presti, autori di altri due arresti, hanno rinvenuto e sequestrato oltre 47 dosi di cocaina per 14 grammi, 36 dosi di hashish per 22 grammi e 12 dosi di marijuana per 6 grammi oltre a circa 1150 euro, e materiale per il confezionamento per la droga. Nella stessa zona, nelle settimana scorsa, la polizia aveva rimosso dei cancelli abusivi a protezione dell’attività di spaccio ma gli organizzatori di questo traffico di droga nei giorni scorsi hanno ricostruito la piccola fortezza.