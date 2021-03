blitz degli agenti della squadra mobile

Smantellato un fortino nella disponibilità di un gruppo per il traffico di droga

Sequestrati diversi quantitativi di droga, armi e munizioni

I cancelli rimossi dai vigili del fuoco

Nuova operazione degli agenti della Squadra mobile contro le cittadelle della droga nelle piazze dello spaccio di Siracusa, E’ stato smantellato, insieme ai vigili del fuoco, un fortino, chiuso con delle porte in ferro, ricavato in una palazzina situata in via Bartolomeo Cannizzo, nel rione di Bosco Minniti, a nord della città.

Il sequestro

In un frigorifero, gli agenti, al comando del dirigente, Gabriele Presti, sono stati rinvenuti 250 dosi di cocaina per un peso complessivo di 177 grammi, 300 dosi di hashish per un peso complessivo di 200 grammi, 370 dosi di marijuana per un peso complessivo 200 grammi, mentre in un un beauty case c’erano una pistola calibro 6,35 rifornita di 3 cartucce, una pistola calibro 7,65 rifornita di 5 cartucce, 21 cartucce calibro 7,65, appunti riconducibili all’attività di spaccio.

Il blitz precedente

Nelle settimane scorse, i poliziotti erano intervenuti in un condominio, ricavato nel rione della Mazzarrona trovando delle telecamere poste in modo da avere una visione a 360 gradi allo scopo di anticipare le mosse delle forze dell’ordine.

Il Grande fratello della droga

In questa casa, gli inquirenti hanno portato via numerose telecamere ed il televisore/monitor che compongono il sistema di videosorveglianza, che, oltre a presidiare il mercato della droga, teneva sotto controllo tutti i residenti delle palazzine.

Gli altri fortini

All’inizio del mese, gli stessi poliziotti hanno smantellato cancelli e porte in ferro, di due cittadelle per lo spaccio situate in alcune aeree condominiali in via Santi Amato ed in via Italia 103, nella zona nord di Siracusa. Quel mercato blindato da una cintura di ferro per il traffico delle sostanze stupefacenti serviva ai promotori come protezione contro i blitz delle forze dell’ordine, infatti, al loro arrivo, i pusher avevano il tempo di scappare e nascondere la droga.