operazione della squadra mobile

Operazione antidroga della polizia di Siracusa che ha chiuso due cittadelle della droga ricavate in altrettante aree condominiali sbarrate con cancelli e portoni in metallo. Il blitz degli agenti della Squadra mobile e delle Volanti è scattato in via Italia ed in via Santi Amato, nel rione di Santa Panagia, al centro di traffici di sostanze stupefacenti e sotto il controllo dell’omonimo clan. Quei fortini, realizzati in edifici di edilizia popolare, impedivano ai condomini di uscire o entrare ma nelle prime ore del mattino sono stati rimossi grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

Nel corso dell’operazione, gli agenti di polizia, che avevano con se il cane antidroga Maui, hanno arrestato, per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio, Antonino Aggraziato, 21 anni, ed Attilio Scattamagna, 36 anni. Il primo aveva nella sua disponibilità 93 grammi di hashish e 80 grammi di cocaina, rinvenuti nella sua auto. La droga, per un valore commerciale di 4500 euro, è stata posta sotto sequestro insieme a 2500 euro in contanti. Scattamaglia, che ha diversi precedenti penali, conservava in tasca le chiavi di alcuni cancelli della cittadella dello spaccio ma nel corso della perquisizione la polizia gli ha trovato addosso 40 grammi di marijuana e 60 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi. In merito a quest’ultimo arresto, gli agenti, per evitare che l’indagato potesse sfuggire al controllo, hanno presidiato anche le terrazze di alcuni edifici. Grazie a questo stratagemma, il 36enne è stato intercettato e bloccato visto che, non appena si è reso conto della presenza delle forze dell’ordine, avrebbe provato a scappare ma la sua corsa è stata stroncata nel volgere di pochi secondi. I due, come disposto dalla Procura di Siracusa, sono ai domiciliari e nelle prossime ore si presenteranno al palazzo di giustizia di Siracusa in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare. Il gip del tribunale li sottoporrà ad interrogatorio ed in quell’occasione potranno difendersi.