l'operazione conclusa dalle volanti di siracusa

Operazione antidroga della polizia di Siracusa in due piazze dello spaccio

Un uomo di 31 anni è stato arrestato perché trovato in possesso di erba e cocaina

Trovata da poliziotti una busta contenente circa 60 grammi di marijuana

Le zone sono in mano a dei gruppi criminali che gestiscono il commercio di droga

Blitz degli agenti delle Volanti in due delle principali piazze dello spaccio di Siracusa, in via Santi Amato ed in via Immordini, nel rione di Santa Panagia. E’ stato arrestato Steven Bianchini, 31 anni, disoccupato, con precedenti penali, che, incappato in un controllo della polizia è stato trovato in possesso di 30 dosi di marijuana e 5 dosi di cocaina.

Lo spaccio in via Santi Amato

La droga è stata posta sotto sequestro, secondo gli inquirenti farebbe parte di una partita a disposizione di un gruppo operante in questa zona della città. L’uomo, come disposto dalla Procura di Siracusa, si trova ai domiciliari e nelle prossime ore sarà accompagnato al palazzo di giustizia per essere sottoposto all’interrogatorio davanti al gip del Tribunale nel corso dell’udienza di convalida della misura. Inoltre, nella serata di ieri, gli agenti delle Volanti, al comando della dirigente Giulia Guarino, hanno sequestrato in via Amato 60 grammi di marijuana, conservata in una busta di plastica

Sequestri in via Immordini

Un altro blitz, nell’ambito della stessa operazione antidroga, è stato compiuto in via Immordini, a due passi da via Santi Amato. E’ stato scovato un uomo di 36 anni, che aveva con se delle dosi di cocaina, anch’essa posta sotto sequestro mentre il 36enne è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti. Oltre un mese fa, proprio in via Immordini, gli agenti di polizia hanno smantellato una cittadella della droga, ricavata in un complesso di palazzine di edilizia popolare . Si tratta di una principali piazze dello spaccio, sotto il controllo di un gruppo, finito, nei mesi scorsi, nell’operazione Demetra conclusa dalla polizia e carabinieri con 26 arresti.