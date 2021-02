indagini su una gang

Operazione antidroga della polizia in una piazza dello spaccio di Siracusa

Rinvenute in una palazzina delle dosi di marijuana

Indagini su un traffico di stupefacenti gestito da un gruppo

Blitz degli agenti delle Volanti di Siracusa in uno stabile, in via Santi Amato, nella zona di viale Santa Panagia, una delle principali piazze dello spaccio della città.

La scoperta

I poliziotti, al comando della dirigente Giulia Guarino, hanno notato alcune persone in prossimità di quella palazzina e sospettando l’esistenza di un traffico di droga hanno deciso di compiere una perquisizione, conclusa con il sequestro di 36 dosi di marijuana.

I fortini

In quella zona, poco tempo fa, la polizia ha rimosso cancelli e porte in ferro, di due cittadelle per lo spaccio situate in alcune aeree condominiali in via Santi Amato ed in via Italia 103. Quel mercato blindato da una cintura di ferro per il traffico delle sostanze stupefacenti serviva ai promotori come protezione contro i blitz delle forze dell’ordine, infatti, al loro arrivo, i pusher avevano il tempo di scappare e nascondere la droga. Nel corso della perquisizione all’interno dell’androne del condominio di via Italia, i poliziotti, che avevano con se il can App, hanno sequestrato 30 grammi di cocaina, 27 grammi di marijuana e 22 grammi di hascisc, oltre a 750 euro in contanti, frutto dell’attività di spaccio.

Divieto di soggiorno

Nei giorni scorsi, la stessa polizia ha eseguito un provvedimento, un divieto di soggiorno per 2 anni a Siracusa, nei confronti di un giovane di 23 anni, siracusano, Alessio Visicale, indicato dai magistrati della Dda di Catania, come un esponente di spicco del gruppo di via Italia 103, una delle principali piazze dello spaccio di Siracusa. Nel settembre scorso, lo stesso giovane è rimasto coinvolto, insieme ad altre 26 persone, nell’operazione Demetra, portata a termine dalla polizia e dai carabinieri.

Secondo gli inquirenti, Visicale, tra l’ottobre del 2018 ed il gennaio del 2020, è rimasto coinvolto in episodi di detenzione ai fini dello spaccio di droga e nelle note vicende relative alla rimozione dei cancelli abusivi posti a protezione dell’attività illecita