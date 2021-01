stupefacenti occultati in un'intercapedine

Gli stupefacenti occultati in un’intercapedine

Con le restrizioni imposte dalla zona rossa, avrebbe deciso di spacciare droga nella sua abitazione, ricavata in una palazzina in via Algeri, nella zona nord di Siracusa. L’attività è stata, però, scoperta dai carabinieri che hanno arrestato un 22enne, V.M. disoccupato, senza precedenti penali, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

Clienti in casa

Quando i carabinieri si sono presentati in prossimità dell’abitazione del ventiduenne c’erano i clienti che avevano da poco comprato le dosi. ” Dopo aver controllato gli acquirenti ed averli sorpresi in possesso delle dosi

appena acquistate, i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione domiciliare del giovane pusher ed

hanno rinvenuto un’ingente quantità di diversi stupefacenti celata in un ingegnoso nascondiglio, ricavato in un’intercapedine tra i tubi ed i mattoni di un bagno in ristrutturazione”.

Il sequestro

Complessivamente, sono state rinvenute e sequestrate 72 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 40

grammi, e 36 dosi di hashish, per un peso complessivo di 19 grammi. Nel corso della perquisizione è stato rinvenuto del materiale per il confezionamento delle dosi e due bilancini di precisione, una ricetrasmittente e la canna di un fucile a canne mozze. Il denaro contante rinvenuto nell’abitazione, 200 euro circa, è stato sottoposto a sequestro in quanto ritenuto provento dell’attività di spaccio.

La cittadella della droga

Non molto distante da dove i carabinieri hanno portato a termine l’operazione antidroga, gli agenti della Squadra mobile di Siracusa, insieme al nucleo cinofili di Catania, hanno smantellato una cittadella della droga, controllata da un sistema di telecamere di sorveglianza allestito per tenere sotto controllo la piazza dello spaccio, diventata un vero supermercato della droga, ricavato in un complesso di palazzine di edilizia economica popolare, sito nel quartiere Mazzarrona.