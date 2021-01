sanzioni per i clienti

I locali chiusi si trovano tra Lentini, Carlentini e Francofonte

I clienti consumavano al tavolo

La chiusura è per soli 5 giorni

I carabinieri hanno chiuso 3 bar ed una panineria tra Lentini, Carlentini e Francofonte, a nord del Siracusano, per le violazioni alla zona rossa. In tutte queste attività commerciali, i militari hanno scoperto molti clienti consumare cibo e bevande negli spazi all’aperto dei locali. Per questo motivo, sono stati sanzionati insieme ai gestori degli esercizi, che, per un periodo di 5 giorni, saranno costretti a chiudere. Nel complesso, i carabinieri della Compagnia di Noto hanno multato 44 persone perché assembrate o perché trovate senza mascherine.

In tanti a giocare al Lotto

Proprio ieri, gli stessi carabinieri di Siracusa hanno chiuso , anche in questo caso per un periodo di 5 giorni un bar di Floridia, nel Siracusano, dove sono state trovate sette persone, in fila per “Il lotto alle dieci”. Sono state violate le norme per il contenimento dell’emergenza sanitaria, per cui tutti quanti, sia i clienti sia sia il gestore sono stati multati. In Ortigia, il centro storico di Siracusa, i carabinieri hanno sanzionato 4 persone, che avrebbero voluto far sottoscrivere dei contratti per la fornitura di energia elettrica presentandosi nelle case dei clienti. Insomma, avrebbero svolto il servizio del porta a porta che, come sostenuto dalle forze dell’ordine, è vietato.

Palestra all’aperto

Nei giorni scorsi, la polizia ha sanzionato 15 persone trovate ad allenarsi nell’area esterna di una palestra. Una modalità consentita in zona arancione, non in zona rossa, che prevede solo attività sportiva in prossimità della propria abitazione, per cui gli investigatori hanno provveduto ad emettere le multe, disponendo anche la chiusura dell’attività commerciale, il cui gestore ha rimediato una multa per violazione delle disposizioni in tema di contenimento dell’emergenza sanitaria.

Controlli su strada

I carabinieri, nell’ambito dei controlli anti Covid19, hanno anche presidiato le strade della provincia. Sono state riscontrate violazioni al codice della strada per cui sono state emesse multe per un importo di circa 13 mila euro euro, 5 documenti di circolazione sono stati ritirati e 25 punti sono stati sottratti dalle patenti di guida. 3 giovani di Augusta sono stati inoltre segnalati alla Prefettura poiché trovati in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente di marijuana.