Il controllo è scattato a Floridia, nel Siracusano

Sorpresi 7 clienti in un bar che giocavano al Lotto

Il locale è stato chiuso per 5 giorni

Cliente e gestori sono stati multati

I carabinieri di Siracusa hanno chiuso per 5 giorni un bar di Floridia, nel Siracusano, dove sono state trovate sette persone, in fila per “Il lotto alle dieci”. Sono state violate le norme per il contenimento dell’emergenza sanitaria, per cui tutti quanti, sia i clienti sia sia il gestore sono stati multati.

Festa in ludoteca

Nei giorni scorsi, sempre a Floridia, i carabinieri, insieme alla polizia, sono intervenuti per bloccare una festa di compleanno di una bambina all’interno di una ludoteca dove c’erano 10 adulti e 15 bambini. I primi hanno rimediato le sanzioni per le violazioni delle zone rosse.

Porta a porta in Ortigia

In Ortigia, il centro storico di Siracusa, i carabinieri hanno sanzionato 4 persone, che avrebbero voluto far sottoscrivere dei contratti per la fornitura di energia elettrica presentandosi nelle case dei clienti. Insomma, avrebbero svolto il servizio del porta a porta che, come sostenuto dalle forze dell’ordine, è vietato. ” Dall’analisi dei codici ATECO è risultato che tale attività si deve in questo periodo svolgere solo tramite contatti telefonici, non certamente spostandosi casa per casa, e pertanto sono state elevate anche nei loro confronti le previste contravvenzioni” spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.

Trasgressori a Noto

A Noto, nel corso dei controlli anti Covid19, i carabinieri della Compagnia hanno emesso 13 sanzioni nei confronti di altrettante persone che a bordo di auto, transitavano per i centri storici e le principali vie della città capitale del barocco senza alcuna giustificazione rilevante. “Molti altri soggetti controllati hanno invece autocertificato di averne, ed ora le loro dichiarazioni passeranno al vaglio delle stazioni, delegate dal Comando Compagnia di Noto a verificare la fondatezza dei dati ivi riportati” concludono i carabinieri.

Furto e pentimento

A Rosolini, i militari hanno denunciato un uomo di 45 anni, S.S., originario di Scicli, con precedenti penali, che dopo essersi reso protagonista del furto di una macchina si è presentato nella caserma dei carabinieri accusandosi dell’episodio.