blitz delle volanti

Allenamento in palestra

Locale chiuso dalla polizia

Sanzioni ai clienti ed al proprietario

Quando gli agenti delle Volanti di Siracusa sono entrati in un’area privata esterna, nella zona di viale Epipoli, hanno trovato 15 persone che si stavano allenando.

Allenamento clandestino

Una modalità consentita in zona arancione, non in zona rossa, che prevede solo attività sportiva in prossimità della propria abitazione, per cui gli investigatori, al comando della dirigente delle Volanti, Giulia Guarino, hanno provveduto ad emettere le sanzioni, disponendo anche la chiusura dell’attività commerciale, il cui gestore ha rimediato una multa per violazione delle disposizioni in tema di contenimento dell’emergenza sanitaria. “In totale, durante i controlli anti covid effettuati a Siracusa, sono state controllate 140 persone, ritirate 34 autocertificazioni e sanzionate altre 4 persone per aver violato le norme anti assembramento” spiegano dalla Questura di Siracusa.

Chioschi chiusi

Gli agenti, insieme ai carabinieri ed alla Finanza, hanno scoperto che il titolare di un chiosco avrebbe somministrato cibo e bevande ai clienti, assembrati al banco, per cui è stato deciso di chiudere l’attività commerciale per un periodo di 5 giorni. Inoltre, nel corso della serata, sono stati sanzionati tre uomini che consumavano delle bevande nei pressi di un altro chiosco. “Anche in questo caso si procedeva alla chiusura del locale per cinque giorni e ad elevare la relativa sanzione al dipendente dell’attività commerciale” dicono i poliziotti.

Assembramenti

Ad Avola, gli agenti hanno scoperto che in un circolo privato 11 persone erano senza mascherine e peraltro assembrati, contravvenendo alla disposizioni per il contenimento dell’emergenza sanitaria, esponendosi al rischio del contagio. Erano seduti al tavolo con i bicchieri in mano ma li hanno dovuti posare, tornando a casa con una sanzione mentre il circolo è stato chiuso per 5 giorni.

Gli altri controlli

Nella serata di ieri, gli agenti di polizia sono intervenuti in una palazzina in via Algeri, nella zona nord di Siracusa, a seguito dell’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco provenienti da un terrazzo. E’ stato bloccato un giovane di 25 anni, B.S., che in un zaino “aveva una pistola a salve con relativo munizionamento priva di tappo rosso, marca bruni calibro 8 riproduzione fedele della pistola semiautomatica Beretta 92 FS, un coltello a serramanico e una modica quantità di marijuana”.