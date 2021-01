è accaduto a floridia, nel siracusano

La titolare di una ludoteca, a Floridia, nel Siracusano, è stata sanzionata per aver ospitato nel suo locale una festa di compleanno per una bambina. Le multe sono state emesse anche nei confronti di altre 10 persone, genitori dei piccoli, 15 in tutti, che erano lì per stare insieme alla festeggiata.

E’ quanto hanno scoperto gli agenti di polizia di Siracusa che si sono presentati ieri sera insieme ai militari della Guardia di finanza ed ai carabinieri, ponendo fine alla festa e mandando tutti a casa Il controllo è scattato dopo una segnalazione arrivata in Questura, qualcuno si è accorto della presenza di quelle persone nella ludoteca, per cui allarmato per una possibile diffusione del contagio, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

A Floridia, la situazione dei contagi è preoccupante, infatti il sindaco Marco Carianni ha, nei giorni scorsi, firmato una ordinanza che vieta “lo stazionamento nelle principali piazze e vie del paese”.

Il sindaco ha preso di mira coloro che hanno violato le regole durante le festività. “Avviso i giovani ed i loro genitori – tuona il sindaco di Floridia, Marco Carianni – che le sanzioni, per le violazioni all’ordinanza, andranno da un minimo di 400 euro ad un massimo di 3 mila euro. Allo stesso tempo, i commercianti sono invitati al rispetto delle regole, altrimenti pure per loro ci saranno le multe. La parola d’ordine è tolleranza zero, evidentemente non è servito l’appello al buon senso nelle settimane scorse. Siamo stati troppo buoni ma adesso rimedieremo”.

A Carlentini, nel Siracusano, alcune persone si sono ritrovate davanti ad un chiosco come se il Covid19 fosse solo un brutto ricordo. Il gestore del locale, a Carlentini, nella zona nord del Siracusano, avrebbe continuato a servire i caffè e cornetti, ma l’arrivo degli agenti di polizia ha posto fine a quell’assembramento.

Qualcuno di loro era pure senza mascherina, insomma il pericolo della diffusione del contagio è stato piuttosto alto, per cui, al termine degli accertamenti gli agenti del commissariato di polizia di Lentini, autori del controllo, hanno disposto la chiusura dell’attività commerciale per un periodo di 5 giorni. In questo lasso di tempo, il titolare avrà il tempo di riflettere e magari, la prossima volta, potrà lavorare nel rispetto delle misure per il contenimento del virus.