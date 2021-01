dimesso dall'ospedale

Agguato a colpi di pistola ai danni di un commerciante ambulante di frutta nella zona di viale Santa Panagia, a nord di Siracusa. Il ferito, dopo essere stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa è stato dimesso. Le indagini sono in mano agli agenti della Squadra mobile di Siracusa che hanno sentito la vittima ma ci sono anche le telecamere di sicurezza della zona in cui è verificato l’agguato per tentare di identificare l’autore dell’aggressione che sarebbe potuta costare care al commerciante abusivo.

Le ipotesi

Si è scoperto, nel corso delle indagini della polizia, coordinate dai magistrati della Procura di Siracusa, che il ferito non ha una licenza, ma questo aspetto conterebbe davvero poco, almeno in questa prima fase delle indagini. Sulla chiave di lettura dell’agguato, ci sono molte ipotesi, tra cui quella di un regolamento di conti maturato nella sfera privata anche se gli agenti della Squadra mobile, al comando del dirigente Gabriele Presti, stanno scandagliando la vita del commerciante per accertare se ha delle conoscenze negli ambienti criminali. Solo ipotesi al momento, molto dipenderà dalla collaborazione della vittima che potrebbe aver visto bene in faccia chi ha premuto il grilletto. L’altro aspetto da prendere in considerazione è se l’aggressore ha agito con l’intenzione di dare un messaggio ben preciso all’ambulante o se, invece, il suo piano fosse di ammazzarlo.

I testimoni

Tenuto conto che le ferite sono alle gambe, l’ipotesi prevalente è che l’obiettivo fosse di lanciargli un avvertimento, di quelli che non si possono cancellare dalla mente in poco tempo. Ci sarebbero altre persone che hanno visto quell’agguato ma su questo aspetto gli inquirenti preferiscono mantenere uno stretto riserbo. La polizia avrebbe individuato delle persone, conoscenti della vittima, quelle, in particolare, che avrebbero potuto avercela con lui ma servirà dell’altro tempo alle forze dell’ordine per chiudere il cerchio attorno all’autore della spedizione punitiva.