Sul web nascono gli e-commerce della droga

La nuova frontiera del traffico, droga consegnata per posta

Sette spedizioni intercettate nell’Agrigentino in due settimane

Droga acquistata su interet nel dark web ma non soltanto e poi spedita i Sicilia semplicemente con un pacco postale. E’ la nuova frontiera dello spaccio.

Due arresti e una denuncia

I carabinieri di Agrigento hanno intercettato altri due pacchi di hashish provenienti da Barcellona, in Spagna e hanno arrestato due giovani fra Licata e Naro (Ag). Si tratta di un trentenne e di un ventunenne che avevano comprato la droga online e che,stando all’accusa, se la sono fatti recapitare con corriere.

La spedizione a Licata

A Licata è stato arrestato un trentenne che s’è fatto recapitare un pacco con 200 grammi di hashish, suddiviso in 4 panetti da 50 grammi. Inizialmente l’uomo ha provato a negare che quel pacco fosse stato da lui ordinato, la perquisizione domiciliare ha però permesso di ritrovare un taglierino e un bilancino di precisione.

La spedizione a Naro

A Naro, invece, è stato arrestato un ventunenne e denunciato l’amico che era in macchina con lui. I due attendevano l’arrivo del corriere quando sono stati sorpresi – dai carabinieri del Nor – subito dopo aver ritirato il pacco, all’interno del quale c’erano 100 grammi di hashish, suddivisi in due panetti da 50 grammi.

Tutti, sia i due arrestati che il denunciato alla Procura di Agrigento, dovranno rispondere dell’ipotesi di reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Sette spedizioni intercettate in due settimane

Salgono a 7, in 2 settimane, gli arresti effettuati dai carabinieri della compagnia di Agrigento che è coordinata dal capitano Marco La Rovere. La “roba”, in tutti i casi, è stata acquistata su internet ed è stata recapitata con corrieri. Nonostante gli espedienti tecnologici per cercare di restare nell’ombra, utilizzati dai giovani che ormai, nell’Agrigentino, sembrano essere soliti rifornirsi in Spagna, i Carabinieri dimostrano – sistematicamente – d’essere in grado di bloccare il canale di rifornimento prescelto.

I militari del Norm, guidati dal tenente Alberto Giordano, si sono ormai specializzati nel cercare di arginare i traffici 3.0 di stupefacenti.