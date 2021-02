indagine dei carabinieri di augusta

Arrestato per spaccio un anziano di 74 anni di Augusta

Con se aveva un farmaco, a base di ossicodone che ha potenza 2 o 3 volte superiore la morfina

I carabinieri della Compagnia di Augusta hanno tratto in arresto un pensionato di 74 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. L’uomo, secondo la ricostruzione dei militari del comando provinciale, è stato trovato a bordo di una macchina fermata in prossimità della Porta spagnola, ed al termine della perquisizione gli inquirenti hanno rinvenuto all’interno di una tasca del giubbotto due confezioni di un medicinale oppioide dal nome commerciale Oxycontin 80mg.

Il farmaco

“Tale farmaco, a base di ossicodone che ha potenza 2 o 3 volte superiore la morfina, se assunto con un cocktail di marijuana ed alcol diventa un potente stupefacente ad elevato livello di dipendenza che, da circa quindici anni diventato di moda nel Nord America, ha invaso le società occidentali” spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa. Inoltre, “per ogni compressa, che ha un valore di spaccio stimato in circa 50 euro quindi le due scatole rinvenute e sequestrate avrebbero potuto fruttare più di 3000 euro”.

Nuovo arresto ad Augusta

Nelle ore scorse i carabinieri di Augusta hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio Daniele Pitruzzello, 37 anni, disoccupato con precedenti penali. L’uomo, come disposto dalla Procura di Siracusa, è ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida della misura restrittiva davanti al gip del Tribunale di Siracusa.

Droga in garage

Nel corso di una perquisizione domiciliare, estesa anche al garage di proprietà del presunto spacciatore, i militari hanno rinvenuto, all’interno di un marsupio, una busta di plastica contenente circa 60 grammi di marijuana suddivisa in tre confezioni di cellophane, “quantità nettamente superiore a quella tollerata dalla legge e quindi non considerabile come detenuta per uso personale” spiegano dal comando provinciale di Siracusa