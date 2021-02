cocaina scovata grazie al fiuto di un cane

La polizia di Siracusa ha arrestato un uomo che aveva 885 grammi di cocaina, una pistola e soldi

Il suo tesoro scovato nella cavità di un tavolo del giardino di casa dell’arrestato

Determinante il fiuto di un cane antidroga

Gli agenti della Squadra mobile, al termine di una operazione antidroga scattata a Siracusa, hanno arrestato un uomo Manuel Pisano, 31 anni, disoccupato, con precedente penali, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti. Come disposto dalla Procura di Siracusa, si trova in carcere, nel penitenziario di Siracusa. Nella sua disponibilità aveva 885 grammi di cocaina, una pistola a tamburo priva di matricola, e la somma di oltre 5000 euro in banconote di vario taglio, frutto della presunta attività di spaccio.

L’indagine

L’indagato è stato bloccato a bordo di una macchina di grossa cilindrata, particolare che ha destato più di un sospetto tra gli agenti, infatti hanno deciso di fermare quell’auto e compiere un controllo. Con se aveva circa 2 mila euro, troppi per andarsene in giro e per uno che non ha una professione stabile, tale da giustificare tutto quel denaro.

Perquisizione in casa

I poliziotti, al comando del dirigente della Squadra mobile, Gabriele Presti, si sono recati nell’abitazione del trentunenne insieme al cani antidroga Suan. I controlli si sono concentrati nel giardino dove c’era un tavolo in calcestruzzo. L’animale l’avrebbe puntato e così gli agenti della Squadra mobile hanno compiuto delle verifiche e sollevandolo hanno notato che il tesoro di Pisano era custodito in una cavità. C’erano numerosi involucri contenenti la cocaina ed il resto, la pistola ed i soldi.

Il valore della droga

Secondo le stime della polizia, da quel quantitativo di droga si sarebbero potute ricavare oltre 4000 dosi, del valore commerciale, nel mercato illecito di oltre 80.000 euro. Tutto quanto è stato posto sotto sequestro, la pistola è stata trasferita nei laboratori della Polizia scientifica per essere sottoposta a degli accertamenti balistici. Occorrerà capire se è stata usata in reati per i quali ci sono ancora le indagini in corso. Nelle prossime ore, Pisano comparirà davanti al gip per l’udienza di convalida dell’arresto.