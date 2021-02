richiesta avanzata dalla questura

Divieto di soggiorno di 2 anni a Siracusa per un 23enne indicato come un promotore dello spaccio di droga

Il giovane è indicato come un esponente di spicco della gang di via Italia 103

Il provvedimento, richiesto dalla Questura di Siracusa, è stato emesso dal Tribunale di Catania

Un divieto di soggiorno per 2 anni a Siracusa, è stato emesso dal Tribunale di Catania nei confronti di un giovane di 23 anni, siracusano, Alessio Visicale, indicato dai magistrati della Dda di Catania, come un esponente di spicco del gruppo di via Italia 103, una delle principali piazze dello spaccio di Siracusa. Nel settembre scorso, lo stesso giovane è rimasto coinvolto, insieme ad altre 26 persone, nell’operazione Demetra, portata a termine dalla polizia e dai carabinieri.

Le indagini

La richiesta del divieto di soggiorno a Siracusa del 23enne è stata avanzata dalla Divisione anticrimine della Questura di Siracusa e firmata dal questore Gabriella Ioppolo. “Le indagini, condotte dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Siracusa, finalizzate al contrasto dell’attività di vendita di sostanze stupefacenti nelle cosiddette piazze dello spaccio siracusano, hanno evidenziato che il 23enne risulti facente parte del gruppo criminale, operante in via Italia 103 ed in via Immordini, contiguo al clan Bottaro – Attanasio, per conto del quale gestisce il traffico di stupefacenti”.

Cancelli abusivi per lo spaccio

Secondo gli inquirenti, Visicale, tra l’ottobre del 2018 ed il gennaio del 2020, è rimasto coinvolto in episodi di detenzione ai fini dello spaccio di droga e nelle note vicende relative alla rimozione dei cancelli abusivi posti a protezione dell’attività illecita. “A dimostrazione dell’indole criminale del soggetto, in più occasioni, quest’ultimo si è evidenziato per le pesanti minacce rivolte nei confronti del personale di Polizia e dei residenti della zona ammoniti pesantemente di non aprire il portone dello stabile per non fare accedere gli agenti” spiegano dalla Questura di Siracusa.

Operazione Demetra

Nell’operazione Demetra, gli inquirenti hanno scoperto che il gruppo di via Italia 103 avrebbe realizzato degli spot su Facebook per promuovere lo spaccio ed avrebbe scelto Pablo Escobar come testimonial. In particolare, nel video promozionale di quest’ultima banda, si sentiva la musica della nota serie televisiva sul narcotrafficante colombiano tra le immagini ritraenti tantissime banconote di vario taglio adagiate in modo disordinato su un tavolo.