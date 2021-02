In autostrada

Sequestrati 14 chili di marijuana nel Catanese

La droga ad alto potenziale scoperta dalla Finanza

In arresto corriere di Paternò

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Catania hanno sequestrato 14 chili di marijuana e hanno tratto in arresto A.S., 62 anni, nato a Paternò e residente a Ragalna, in provincia di Catania, per il reato di detenzione, ai fini dello spaccio, di sostanza stupefacente.

La scoperta in un controllo stradale

E’ stato notato, in corrispondenza del casello autostradale di S. Gregorio (CT), A.S. alla guida di un furgoncino commerciale. L’inizio delle operazioni di controllo, con la richiesta dei documenti identificativi, ha fin subito determinato la reazione nervosa dell’uomo, che ha indotto i militari ad approfondire le ricerche. È stata pertanto effettuata la perquisizione del furgone condotto dall’uomo, al termine della quale sono stati rinvenuti, occultati nel mezzo, 12 plichi sigillati contenenti 14 kg di marijuana del tipo “skunk”, caratterizzata da elevato potenziale stupefacente.

Arrestato dalla Finanza

L’uomo è stato così tratto in arresto in flagranza di reato per la detenzione ai fini di spaccio. L’attività investigativa si colloca nel più ampio quadro delle attività poste in essere dal Comando Provinciale della Guardia finanza di Catania volte alla repressione della produzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti e a tutela, in particolar modo, delle fasce più deboli della popolazione.