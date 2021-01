fermato uomo di Caltagirone

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, hanno tratto in arresto un “corriere” che, a bordo di un TIR, trasportava circa 6 kg di marijuana. In particolare, i militari del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Catania, con l’ausilio di una unità cinofila della Compagnia Pronto Impiego del capoluogo, hanno controllato, presso un’area di servizio situata sulla tangenziale di Catania, un autoarticolato condotto da Christian Amato, di Niscemi (CL) e residente a Caltagirone.

Le attività di ricerca hanno permesso di ritrovare e sequestrare, in un borsone da viaggio, 5,8 kg di marijuana – destinati alla vendita nella città di Catania – e di trarre in arresto l’uomo. La sostanza stupefacente sottoposta a sequestro, qualora messa in commercio al dettaglio, avrebbe comportato un provento illecito pari a circa 60.000 euro.

Il GIP catanese, su richiesta della procura etnea, ha convalidato l’arresto di Amato, disponendo nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari. L’attività repressiva si colloca nel più ampio quadro delle attività poste in essere da questa Procura e dalla Guardia di finanza di Catania volte alla repressione della produzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti e a tutela, in particolar modo, delle fasce più deboli della popolazione.