A Marsala

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Marsala (TP) hanno tratto in arresto i catanesi Benito Blancato di anni 59 e Valeria Cuffari di 37 anni, trovati in possesso di oltre mezzo chilo di cocaina pura e 1,5 grammi di marijuana. Quella che sembrava una normale famiglia in vacanza, si è rivelata essere una coppia di corrieri della droga.

Durante il controllo, i militari hanno trovato un involucro di marijuana. Quindi è scattata un’approfondita perquisizione sull’auto che ha permesso di scovare il carico di droga, nascosto in un’intercapedine dello sportello, difficilmente individuabile con un semplice controllo. La droga sequestrata ha un valore di 50 mila euro.

I due sono stati portati in caserma dove sono stati dichiarati in stato di arresto. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, i due sono stati portati in carcere, nelle Case Circondariali “P.Cerulli” di Trapani e “Pagliarelli” di Palermo. Il Gip ha convalidato gli arresti e applicato per l’uomo la custodia cautelare in carcere, mentre per la donna la misura cautelare degli arresti domiciliari.