il blitz è scattato ad augusta

Blitz antidroga dei carabinieri nell’abitazione di un disoccupato

Nel suo garage conservava marijuana che sarebbe dovuta essere spacciata

La Procura di Siracusa ha disposto per il presunto spacciatore i domiciliari

I carabinieri di Augusta hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio Daniele Pitruzzello, 37 anni, disoccupato con precedenti penali. L’uomo, come disposto dalla Procura di Siracusa, è ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida della misura restrittiva davanti al gip del Tribunale di Siracusa

Droga in garage

Nel corso di una perquisizione domiciliare, estesa anche al garage di proprietà del presunto spacciatore, i militari hanno rinvenuto, all’interno di un marsupio, una busta di plastica contenente circa 60 grammi di marijuana suddivisa in tre confezioni di cellophane, “quantità nettamente superiore a quella tollerata dalla legge e quindi non considerabile come detenuta per uso personale” spiegano dal comando provinciale di Siracusa.

Il sequestro

La marijuana è stata posta sotto sequestro ed inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti per verificare

la percentuale di principio attivo. Gli inquirenti sono certi che “l’uomo gestiva una piccola attività di spaccio al dettaglio” spiegano i carabinieri che, nei giorni scorsi, hanno avuto dei riscontri sul coinvolgimento del 37enne su un presunto traffico di droga.

Blitz a Siracusa

Nelle ore scorse, gi agenti della Squadra mobile, al termine di una operazione antidroga scattata a Siracusa, hanno arrestato un uomo Manuel Pisano, 31 anni, disoccupato, con precedente penali, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti. Nella sua disponibilità aveva 885 grammi di cocaina, una pistola a tamburo priva di matricola, e la somma di oltre 5000 euro in banconote di vario taglio, frutto della presunta attività di spaccio.

I poliziotti, al comando del dirigente della Squadra mobile, Gabriele Presti, si sono recati nell’abitazione del trentunenne insieme al cani antidroga Suan. I controlli si sono concentrati nel giardino dove c’era un tavolo in calcestruzzo. L’animale l’avrebbe puntato e così gli agenti della Squadra mobile hanno compiuto delle verifiche e sollevandolo hanno notato che il tesoro di Pisano era custodito in una cavità. C’erano numerosi involucri contenenti la cocaina ed il resto, la pistola ed i soldi.