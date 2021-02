indagine dei carabinieri di floridia

Nella casa di un giovane di Floridia scoperta una coltivazione di marijuana

La serra era dotata di lampade, essiccatoio e termometro

Sequestrati anche 50 grammi di erba

I carabinieri hanno arrestato Massimiliano Mangiafico, 23 anni, di Floridia, nel Siracusano, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

La serra in casa

Nel corso dei controlli, eseguiti nell’abitazione del giovane, i militari della tenenza di Floridia hanno scoperto che un’intera ala dell’abitazione era stata adibita a serra, con vasi colmi di terra, ventole per l’aerazione, lampade per simulare la luce del sole, essiccatoio, termometro per misurare la temperatura della stanza, liquidi e concimi specifici per le piante di canapa indiana.

Il sequestro

Trovato anche un banco da lavoro per trattare le piante raccolte ed una bilancia di precisione necessaria per confezionare le dosi da spacciare. Nel corso della perquisizione, sono state rinvenute e sequestrate 24 piante alte un metro, che presentavano già le infiorescenze pronte per la raccolta e due barattoli contenenti 50 grammi di marijuana. Tutto il materiale, le piante e lo stupefacente sono stati sequestrati ed il giovane, come disposto dalla Procura di Siracusa, è agli arresti domiciliari.

Un altro arresto a Floridia

Nelle ore scorse, sempre a Floridia, i carabinieri hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga un uomo di 66 anni. Nel corso del controllo nella sua casa, anche in questo caso con l’aiuto dei cani, i militari hanno rimosso un battiscopa situato sotto un mobile della cucina ed hanno rinvenuto400 grammi circa di hashish suddivisi in 37 involucri, subito sottoposti a sequestro.

Il blitz a Priolo

Nel corso di una perquisizione in un appartamento di un uomo di Priolo, i militari, hanno trovato la droga all’interno di una borsa frigo, lasciata sotto il tavolo della cucina: dentro c’erano 250 grammi di marijuana ed alcune confezioni contenenti 20 grammi di hashish, oltre ad un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi.