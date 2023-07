“Un’ondata di calore terribile e nemmeno non preventivata, non può creare tutti questi disagi alle attività commerciali e ai cittadini residenti”. Afferma l’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo in merito al blackout avvenuto in numerose zone della città tra cui nella borgata marinara di Mondello.

“Perché non si è prevista immediatamente una task force per fronteggiare i problemi? Come mai da diversi anni, questo disservizio si ripete nel periodo estivo e non si è mai provveduto a risolverlo? Come mai una multinazionale come Enel, che chiede di pagare ‘salatissime’ bollette alle attività commerciali e ai cittadini residenti, non riesce a mettere la parola fine a questo disservizio ? Tutte queste domande saranno oggetto di una mia interrogazione parlamentare e di un incontro, che chiederò già da domani ai vertici dell’azienda”. Conclude l’assessore Tamajo.

Consumerismo, ‘con il caldo centinaia di blackout al giorno’

L’ondata di caldo che ha investito l’Italia sta determinando non solo disagi alla popolazione, ma anche gravi disservizi sul fronte delle forniture energetiche. Lo denuncia oggi Consumerismo No Profit che parla di “allerta blackout” in Italia e fornisce alcuni numeri sul fenomeno.

Analizzando i dati di E-Distribuzione, la più grande società in Italia nel settore della distribuzione di energia elettrica, l’associazione ha scoperto che negli ultimi giorni, tra lavori programmati e interruzioni improvvise di energia, i blackout sul territorio italiano sono centinaia al giorno: la regione più colpita, secondo la rilevazione, è la Sicilia, con continue sospensioni delle forniture energetiche su tutto il territorio regionale.

“In un momento in cui gli utenti hanno maggiore bisogno di elettricità, disservizi di questo tipo arrecano un danno enorme alla popolazione. – denuncia il presidente Luigi Gabriele – Per questo ricordiamo agli utenti che la normativa attuale prevede indennizzi fino a 300 euro per le vittime delle interruzioni di fornitura, in base a parametri precisi che variano a seconda della dimensione del comune di residenza”.