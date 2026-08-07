Arriva la solidarietà alla società che gestisce l’appalto dei servizi di pulizia dell’aeroporto Falcone Borsellino. Il sindacato Legea Cisal, ha inviato una lettera alla società Gesap per chiedere che si faccia luce su quanto sta avvenendo nello scalo.

“Condanniamo con assoluta fermezza questi vili atti, che non possono trovare alcuna giustificazione e che rischiano di compromettere non solo il regolare svolgimento del servizio, ma anche la serenità dell’intero ambiente di lavoro – dicono i sindacalisti – Da giorni assistiamo con crescente preoccupazione a un clima di forte tensione all’interno del cantiere, caratterizzato da contrapposizioni tra lavoratori, divisioni interne e comportamenti che stanno avvelenando i rapporti umani e professionali. Una situazione che riteniamo estremamente grave e che deve essere affrontata con senso di responsabilità da parte di tutti. Il ruolo del sindacato è quello di tutelare i diritti dei lavoratori, promuovere il dialogo, difendere la dignità del lavoro e favorire l’unità. Il sindacato nasce per unire i lavoratori, non per dividerli o alimentare conflitti interni”.

L’appello è rivolto anche alle altre organizzazioni sindacali per un confronto civile nell’interesse esclusivo dei lavoratori e della qualità del servizio reso. “Chiediamo alla Gesap, – aggiungono i sindacati – in qualità di stazione appaltante e gestore dell’infrastruttura aeroportuale, di intervenire con tempestività per ristabilire un clima di legalità, sicurezza e serenità all’interno dell’appalto, promuovendo ogni iniziativa utile a garantire condizioni di lavoro dignitose e a prevenire ulteriori episodi di tensione o di sabotaggio”.