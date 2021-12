La lettera

Un ritorno al rilascio gratuito dello SPID e la disponibilità per gli enti locali di ottenere i dati dell’identità digitale per mettere in condizione le amministrazioni comunali di intervenire più facilmente rispetto alla diffusione di SPID. Sono queste le richieste messe nero su bianco dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando, d’intesa con l’assessore all’innovazione digitale Paolo Petralia Camassa, e rivolte ai ministri Vittorio Colao e Renato Brunetta.

L’appello da Palermo

“La città di Palermo – spiegano Orlando e Petralia Camassa – ha assunto sempre più centralità rispetto al percorso di transizione digitale che investe tutto il paese anche nell’ottica della semplificazione dell’accesso ai servizi da parte dei cittadini. In questo contesto la diffusione dell’identità digitale, anche a fronte di un’obbligatorietà legislativa di accesso ai portali della pubblica amministrazione tramite SPID, comporta un impegno e un obbligo in un periodo storico in cui ancora esiste un ampio digital divide“.

Spid deve tornare gratuito

“Il rilascio gratuito di SPID tramite lo sportello di Poste italiane consentiva una diffusione più facile dell’identità digitale che oggi, a fronte del pagamento di 12 euro, viene forzatamente interrotta”.

“È fondamentale che intervenga lo Stato – aggiungono Orlando e Petralia Camassa – a favore di quei cittadini che non hanno competenze digitali tali da ottenere lo SPID attraverso strumenti da remoto. Il rischio è disincentivare l’utilizzo dell’identità digitale i cui dati non sono a disposizione delle amministrazioni comunali”.

Da qui l’altra richiesta formulata da Leoluca Orlando: mettere a disposizione questi dati agli enti locali per capire quanti cittadini utilizzino lo SPID e dunque intervenire nel caso in cui i numeri siano bassi.

Queste proposte nascono da una serie di confronti che la città di Palermo ha aperto con 22 città italiane che condividono tali esigenze.

L’elenco dei Comuni che hanno aderito

Comune di Milano

Assessora Gaia Romani assessora.romani@comune.milano.it

Comune di Genova

Assessore Massimo Nicolò asssaluteservivizicivici@comune.genova.it

Comune di Bologna

Assessore Massimo Bugani assessoreagendadigitale@comune.bologna.it

Comune di Firenze

Assessore Cecilia Del Re assessore.delre@comune.fi.it

Comune di Bari

Assessore Eugenio Di Sciascio e.disciascio@comune.bari.it

Comune di Parma

Assessore Ines Seletti seletti@comune.parma.it

Comune di Prato

Assessore Benedetta Squittieri assessoresquittieri@comune.prato.it

Comune di Modena

Assessore Ludovica Carla Ferrari ludovica.carla.ferrari@comune.modena.it

Comune di Reggio Emilia

Assessore Lanfranco De Franco segreterias.assessoredefranco@comune.re.it

Comune di Cagliari

Assessore Alessandro Guarracino a.guarracino@comune.cagliari.it

Comune di Rimini

Assessore Mattia Morolli mattia.morolli@comune.rimini.it

Comune di Bergamo

Assessore Giacomo Angeloni giacomo.angeloni@comune.bergamo.it

Comune di Pescara

Dirigente Paolo Santucci paolo.santucci@comune.pescara.it

Comune di Pesaro

Assessore Francesca Frenquellucci f.frenquellucci@comune.pesaro.it

Comune di Asti

Sindaco Maurizio Rasero sindaco@comune.asti.it

Comune di Cremona

Assessore Maurizio Manzi assessore.manzi@comune.cremona.it

Comune dell’Aquila

Assessore Maria Luisa Ianni marialuisa.ianni@comune.laquila.it

Comune di Trapani

Assessore Fabio Bongiovanni fabio.bongiovanni@comune.trapani.it

Comune di Rovigo

Assessore Luisa Cattozzo luisa.cattozzo@comune.rovigo.it

Comune di Occhieppo Superiore (BI)

Vice Sindaco Pier Giuseppe Bicego bicegopiergiuseppe@pec.it

Comune di Belluno

Assessore Marco Bogo mabogo@comune.belluno.it

Comune di Oristano

Dirigente Giuseppe Pinna giuseppe.pinna@comune.oristano.it