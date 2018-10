i palermitani potranno inviare segnalazioni attraverso i social

Un nuovo modo di interagire con i cittadini, un strumento più diretto e semplice per raccogliere le istanze della cittadinanza e inoltrarle all’amministrazione comunale. Prende il via l’iniziativa SOS Palermo, a lanciarla i giovani di Diventerà Bellissima.

“In un momento di assoluta sfiducia e disaffezione nei confronti della politica, torniamo a mettere i cittadini al centro della nostra attività fornendo loro uno strumento concreto di partecipazione e di impegno per il bene della propria città” Queste le parole con le quali ha presentato l’iniziativa Domenico Bonanno, coordinatore dei giovani di Diventerà Bellissima, il movimento guidato da Nello Musumeci.

“Attraverso i nostri canali social e di comunicazione, i palermitani potranno in qualsiasi momento inviarci segnalazioni inerenti problemi, disservizi e abusi. Ci occuperemo noi di preparare la richiesta di intervento e di inoltrarla all’amministrazione. Ogni singola segnalazione potrà essere monitorata passo per passo, dall’invio della richiesta, alla risposta degli organi competenti, fino, si spera, al risultato finale, ovvero la risoluzione del problema. Ci faremo noi carico di presentare le istanze e sollecitare gli uffici preposti, con il solo scopo di portare la voce dei cittadini nelle istituzioni. E perché no, se lo vorranno, gli utenti potranno anche segnalare qualcosa che invece funziona bene, esempi positivi da divulgare e replicare in altre zone di Palermo.”

Uno strumento di comunicazione quindi, per segnalare tutto quello che non va e non solo, che presto però potrebbe trasformarsi in una vera e propria app per smartphone.

“Troppo spesso i palermitani si sono sentiti abbandonati ed inermi di fronte ai piccoli e grandi problemi che attanagliano la città. La Politica deve tornare ad essere strumento di ascolto, di proposta e di partecipazione attiva ed il lancio di SOS Palermo muove proprio in questa direzione.

Con questa iniziativa” conclude Bonanno “contiamo di dar voce ai palermitani, mettendoci al loro servizio e cercando di essere il loro punto di riferimento.”