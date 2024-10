E’ arrivato il giorno della mezza Maratona e oggi Palermo va a piedi per tutta la mattina. sono scattati già da ieri, sabato 19 ottobre, i divieti di sosta e oggi, domenica 20 ottobre, tocca anche ai divieti di circolazione che impediscono gli spostamenti da Mondello fino al Politeama. Si tiene, infatti 21esima edizione della Mezza Maratona di Palermo.

Per consentire il regolare svolgimento della gara podistica, l’ufficio Traffico del Comune ha emanato un’ordinanza che prevede diverse modifiche alla viabilità cittadina. Le limitazioni interesseranno varie zone della città, tra cui il centro, l’area dello stadio, il Parco della Favorita e Mondello, a partire già da ieri, giorno precedente la competizione. Ieri, probabilmente, quasi nessuno si è accorto delle limitazioni visto che è stato il maltempo a tenere banco.

Limitazioni al traffico e divieti di sosta a partire dal 19 ottobre

A partire dalle 9:00 del 19 ottobre e fino alle 18:30 del 20 ottobre, o comunque fino al termine delle necessità, saranno in vigore le seguenti disposizioni: in viale Regina Elena, nel tratto tra via Glauco e via Anadiomene, divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati. I veicoli provenienti da piazza Valdesi e dalle traverse in direzione via Teti dovranno svoltare a sinistra per via Glauco. In via Glauco sarà istituito il senso unico di marcia in direzione via Principe di Scalea, con stop e direzione obbligatoria a destra all’intersezione con quest’ultima. In via Anadiomene, senso unico di marcia da via Principe di Scalea a viale Regina Elena, con obbligo di svolta a sinistra in direzione via Teti.

Chiusure al traffico il giorno della gara

Dalle 8:00 alle 12:30 del 20 ottobre, giorno della gara, diverse strade saranno chiuse al traffico veicolare. Tra queste: viale Regina Elena, tra via Anadiomene e piazza Valdesi (andata e ritorno); piazza Valdesi (andata e ritorno), escluso il tratto a destra tra viale Principe di Scalea e viale Margherita di Savoia; viale delle Palme, da via Principessa Jolanda a viale Margherita di Savoia; viale Margherita di Savoia, da piazza Valdesi a viale Venere (andata e ritorno), corsia sinistra in discesa verso Mondello; viale Margherita di Savoia, da viale Venere a viale Diana (intero tratto in entrambi i sensi di marcia); viale Principe di Scalea, tra viale Galatea e piazza Valdesi. Viale Margherita di Savoia, lato valle, nel tratto tra viale Venere e via Mater Dolorosa, sarà riaperto al traffico al passaggio dell’ultimo concorrente. I veicoli provenienti da Mondello dovranno svoltare a destra in viale Venere verso il centro di Palermo e potranno raggiungere via Mater Dolorosa solo dopo la riapertura del lato valle di viale Margherita di Savoia.

Ulteriori chiusure e divieti di transito

La chiusura al traffico interesserà anche: viale Venere, da via Marinai Alliata a viale Margherita di Savoia; viale Diana, da viale Margherita di Savoia a piazza Leoni, compresi i varchi interni al Parco della Favorita; via della Favorita, tra largo Willy Brandt e il cancello ovest della Favorita; largo Willy Brandt; viale Ercole, dal cancello Giusino a viale del Fante, compresi i varchi interni al Parco della Favorita; prolungamento di viale Ercole, dalla Statua d’Ercole alla Palazzina Cinese e fino a piazza dei Quartieri (andata e ritorno); piazza dei Quartieri; ingresso di Villa Niscemi in direzione viale Ercole; via Case Rocca, collegamento tra viale del Fante e viale Ercole; piazza Leoni, tra viale Ercole e via dell’Artigliere (carreggiata contromano); via dell’Artigliere, tra piazza Leoni e piazza Vittorio Veneto (solo carreggiata contromano); via del Bersagliere, tra piazza Don Bosco e via dell’Artigliere; via del Granatiere, tra via Generale Di Giorgio e piazza Vittorio Veneto. Divieti di transito anche in piazza Vittorio Veneto (lato valle, tra via dell’Artigliere e via Libertà), via Libertà (da piazza Vittorio Veneto a piazza Castelnuovo/Ruggero Settimo – carreggiata centrale), con sospensione temporanea dell’utilizzo della pista ciclabile e divieto di transito a cicli e velocipedi.

Limitazioni al traffico in zona Politeama e divieti di sosta

In piazza Castelnuovo, chiusura della semicarreggiata lato piazza tra via Libertà e via Dante; chiusura della strada retrostante il Palchetto della Musica e dell’ansa taxi adiacente l’area pedonale. I veicoli provenienti dalla laterale di monte di via della Libertà potranno proseguire sulla semicarreggiata destra verso via Dante. Chiusure anche in via Dante (tra via Garzilli e piazza Castelnuovo, semicarreggiata), via Guarino Amella, via Folengo, via Panascia e via Turati (tra via Libertà e piazza Sturzo, semicarreggiata lato Teatro Politeama). I veicoli provenienti da via Turati potranno proseguire sulla laterale di mare di via Libertà. L’ordinanza prevede inoltre numerosi divieti di sosta.