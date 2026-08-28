Primo giorno di divieto di balneazione a Mondello nel tratto intorno allo storico stabilimento balneare, l’ex Charleston. Il divieto è scattato nel pomeriggio di ieri ma l’afflusso dei bagnanti è previsto per oggi al mattino essendo, fra l’altro, venerdì giorno di inizio dell’ultimo week end d’agosto

Il divieto scattato ieri

Il divieto temporaneo di balneazione a Mondello, in uno dei tratti più frequentati della splendida spiaggia palermitana ,è stato disposto dopo il quinto campionamento d’agosto da parte dell’Asp. Il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla, su proposta dell’Area Igiene e Salute, ha firmato l’ordinanza sindacale d’urgenza. I campionamenti, effettuati il 26 agosto 2026, hanno evidenziato il superamento dei limiti di legge per il parametro biologico degli Enterococchi Intestinali.

I punti della spiaggia interessati dal divieto

Il provvedimento restrittivo riguarda nello specifico due punti di monitoraggio ben precisi, situati a ridosso dello storico stabilimento balneare:

50 metri Est ingresso Charleston (coordinate lat. 38.20222 – long. 13.3275)

50 metri Ovest ingresso Charleston (coordinate lat. 38.20306 – long. 13.32694)

Nel medesimo rapporto dell’ASP è stata segnalata una forte concentrazione di Enterococchi ed Escherichia Coli anche nei pressi dello sbocco Ferro di Cavallo – Locamare (punto 211 Ovest). Quest’area, tuttavia, non risente del nuovo provvedimento poiché si trova già sotto un regime di divieto di balneazione permanente.

La polemica con La Vardera

Immediata la nuova polemica con Ismaele La Vardera, il deputato regionale che aveva denunciato settimana fa l’inquinamento di quel tratto, inizialmente smentito dalle campionature dell’Asp (per 4 volte) ma che adesso sottolinea un “avevamo ragione”.

La nuova polemica riguarda l’intervento comunale e la messa in posa dei cartelli “Sono dovuto intervenire io personalmente insieme alla consigliera Argiroffi per fare uscire la gente dall’acqua perché nessuno avvisava del divieto di balneazione” è la sostanza di un video di La Vardera.

L’assessore personalmente in spiaggia

“Sono qui per verificare il rispetto dell’ordinanza temporanea di divieto di balneazione e seguire i controlli degli enti preposti, non solo sulla qualità delle acque, ma anche sulle possibili cause” risponde a distanza questa mattina l’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli con un video girato davanti lo stabilimento.

“Il Comune di Palermo interviene in modo imparziale e nel rigoroso rispetto della legge, sulla base delle comunicazioni ufficiali di ASP e ARPA e dell’evidenza scientifica. I rapporti ASP ricevuti durante i mesi estivi, fino a quello di ieri, hanno evidenziato il rispetto dei parametri. Quando i dati hanno invece segnalato una criticità, siamo intervenuti, senza esitazioni. Continuiamo a essere presenti sul territorio e a lavorare con tutti gli enti coinvolti per tutelare la salute pubblica e accertare la verità” dice l’assessore.

No a polemiche politiche sulle vicende che riguardano la salute dei cittadini

“Non è una questione politica, né un braccio di ferro. Chiunque lavori per la salute dei cittadini è un alleato, non un avversario. La nostra priorità è una sola: accertare le cause e le responsabilità e restituire a Mondello la piena balneabilità, in sicurezza” sostiene Ferrandelli.