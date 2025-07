Divieto di balneazione a Mondello. Con una ordinanza urgente emanata stasera il sindaco Roberto Lagalla, su proposta dell’assessore con delega Igiene e Sanità, Fabrizio Ferrandelli, ha emanato un’ordinanza che dispone “il divieto temporaneo di balneazione in zona sbocco Ferro di Cavallo – Locamare di Palermo e spiaggia libera a Mondello, fino a nuova disposizione”.

Valori fuori scala

In base ad un report sanitario trasmesso all’amministrazione comunale i valori di enterococchi rilevati a mare nella zona della spiaggia libera sono fuori scala e dunque scatta immediatamente il divieto di balneazione. Già in serata è stata disposta la messa in posa dei cartelli di divieto di balneazione.

L’ordinanza già in vigore

L’ordinanza è la numero 133 emessa oggi 23 luglio e subito in vigore: “Sto attendendo maggiori dettagli sulla situazione – dice a BlogSicilia l’assessore Fabrizio Ferrandelli – e speriamo che si tratti di una situazione solo provvisoria che possa rientrare in tempi brevi”.

Il divieto sarà mantenuto fino a quando i controlli non dimostreranno che i livelli sono tornati entro i limiti di legge

La storia del ferro di cavallo

Non è la prima volta che lo sbocco a mare del ferro di cavallo da questo genere di problemi a Mondello. Si tratta, infatti, di uno scarico concepito negli anni come raccolta solo di acque bianche piovane che riversava a mare senza depurazione. Negli anni in più di una occasione si sono verificati allacci abusivi di acque reflue.

Non è detto, naturalmente, che gli eventi di oggi siano della medesima natura di quelli del passato.

Nessun problema agli stabilimenti balneari

Nessun problema è stato rilevato, invece, negli stabilimenti balneari che possono proseguire la loro attività senza alcuna limitazione grazie alla distanza dallo sbocco del ferro di cavallo dove è stato rilevato il livello di inquinanti fuori dai limiti di legge.

Nella foto un cartello di divieto di balneazione del Comune di Palermo