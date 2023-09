Il Comune di Palermo ha disposto, con un’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Lagalla, il divieto temporaneo di balneazione in un tratto del mare di Sferracavallo. Gli esami sui prelievi effettuati dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambientale hanno riscontrato “una concentrazione di Osteopsis cf ovata superiore al valore limite previsto dalla legge”. La diffusione dell’alga può avere effetti tossici sui bagnanti. Nelle prossime ore saranno installati i cartelli di divieto sul litorale. Nell’ordinanza si consiglia di non sostare nelle immediate vicinanze. I divieti saranno tolti solo quando l’Arpa, con nuovi esami, accerterà il ritorno sotto i limiti della diffusione dell’alga.

La manifestazione

Si terrà domani, sabato 16 settembre, nella piazza di Sferracavallo (Beccadelli) dalle ore 10:30 la manifestazione organizzata da comitati cittadini e associazioni ambientaliste contro l’inquinamento da colibatteri fecali presente in un tratto di mare dell’Area Naturale Marina Protetta di Capo Gallo e Isola delle Femmine denominato “Gli Scivoli”(via Plauto).

“Un mare da salvare” è lo slogan della manifestazione organizzata dal “Comitato Cittadino Permanente Sferracavallo” e dal Comitato Cittadino “il Mare di Sferracavallo”, in collaborazione con l’Associazione Ciavolando, il Circolo Legambiente Mesogeo, la LIPU – Lega italiana protezione uccelli, l’OIPA Italia – Organizzazione Internazionale Protezione Animali, Plastic Free, il WWF Sicilia Nord. Hanno aderito alla manifestazione l’Associazione Ecologia Politica Palermo e Laboratorio Sociale Arenella e l’Associazione Culturale “Su la testa” di Cusano Milanino (MI).

“La molletta al naso”

“Portate una molletta da mettere al naso”. E’ l’appello degli organizzatori che con questo gesto simbolico vogliono sottolineare il cattivo odore che c’è nella zona dove ancora oggi ci sono sversamenti di liquami a mare. “Ormai la stagione balneare è quasi finita e purtroppo non sono ancora arrivate risposte confortanti: il divieto di balneazione persiste. Questa stagione estiva – sottolineano gli organizzatori – è stata da maglia nera per Sferracavallo. Il danno all’ambiente, alla fauna ittica e alla salute dei cittadini che abitano e frequentano la borgata, alle tante attività commerciali e ai turisti è stato davvero enorme. Ci auguriamo quanto prima di ricevere risposte adeguate e veloci, intanto domani ci vediamo in piazza per far sentire la nostra voce”.

Nel corso della mattinata interverranno Francesca Baldovino del Comitato Cittadino Permanente di Sferracavallo, Simone Aiello del Comitato Cittadino “Il Mare di Sferracavallo”, Alessandra Bertoncini dell’associazione Ciavolando, Francesca Di Prima dell’Associazione Ecologia Politica Palermo e laboratorio Sociale Arenella, Francesco Liotti, presidente del circolo mesogeo Legambiente, Vincenzo Di Dio, direttore Riserva Naturale Orientata Isola delle Femmine, Ornella Speciale di OIPA – Italia, Riccardo Muratore di Plastic Free Palermo e Giuseppe Chiofalo, di Liberambiente e WWF Sicilia Nord.