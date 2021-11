15 novembre alle 18.00 al Cinema Gaudium

Il gruppo di volontari di Medici Senza Frontiere di Palermo organizza la proiezione del docufilm Egoisti realizzato in occasione dei 50 anni di Msf con la voce narrante di Stefano Accorsi.

L’appuntamento è per lunedì 15 novembre presso il Cinema Gaudium, a partire dalle 18.

Racconto collettivo

La proiezione è un racconto collettivo che raccoglie le interviste a 40 operatori umanitari di tutto il mondo che parlano della loro scelta di vita e delle loro esperienze nelle missioni Msf.

La testimonianza di Edmond Tarek Keirallah

A seguire la testimonianza Edmond Tarek Keirallah, coordinatore del progetto di Msf a Palermo per persone vittime di torture e trattamenti inumani subiti nel paese di origine o durante il loro percorso migratorio.

Edmond Tarek Keirallah, operatore umanitario impegnato con MSF dal 2015, ha ricoperto diversi ruoli, da assistente capo missione a responsabile gli affari umanitari e coordinatore di progetti in Libano, Siria e Repubblica Democratica del Congo. Attualmente ricopre il ruolo di coordinatore del progetto di Msf a Palermo all’interno dell’ambulatorio specialistico per la riabilitazione di migranti e rifugiati sopravvissuti a violenza intenzionale e tortura che Msf ha aperto in collaborazione con l’Asp di Palermo.

Un film “diverso”

“Egoisti” è un film diverso, perché oltre a parlare delle grandi emergenze in cui Msf interviene in tutto il mondo, mostra, per la prima volta, la parte più intima e autentica di 40 operatori umanitari e dei loro cari: attraverso i loro racconti emergono la passione, l’impegno ma anche i rischi, l’impotenza e i sentimenti con cui devono fare i conti durante le loro missioni e l’impatto di questa scelta sulla propria vita e su quella dei propri cari che restano a casa.

Nel film tutti diventano protagonisti e testimoni allo stesso tempo, non solo gli operatori umanitari ma anche i loro congiunti che condividono la loro storia privata, le loro speranze, progetti e in generale la capacità e la voglia di aiutare chi soffre.

Proiezione gratuita

La partecipazione alla proiezione è gratuita fino ad esaurimento posti. Per accedere sarà necessario essere in possesso della Certificazione verde Covid19, il green pass in corso di validità.

Medici senza frontiere è un’organizzazione medico umanitaria internazionale indipendente fondata nel 1971. Oggi fornisce soccorso medico in più di 80 Paesi a popolazioni la cui sopravvivenza è minacciata da conflitti armati, violenze, epidemie, disastri naturali o esclusione dall’assistenza sanitaria. Nel 1999 ha ricevuto il premio Nobel per la Pace.