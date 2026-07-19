Dramma a Palermo. Un automobilista di 38 anni è morto la scorsa notte dopo essersi schiantato contro le barriere di viale Regione Siciliana, a Palermo. L’incidente è avvenuto nella corsia laterale in direzione Catania e non avrebbe coinvolto altri veicoli.

La vittima è Alessandro Vecchio, residente a Villabate. Per cause ancora da accertare, l’uomo ha perso il controllo dell’auto ed è finito violentemente contro le protezioni laterali della carreggiata.

I vigili del fuoco hanno estratto il trentottenne dall’abitacolo. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma ogni soccorso si è rivelato inutile. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale, impegnati a ricostruire la dinamica dello schianto.

Nell’incidente di stanotte – nella corsia parallela all’autostrada Pa-Ct – ha perso la vita Alessandro Vecchio padre di due bambini. Distrutta dal dolore la moglie Nancy.

“Un grande lavoratore – commenta la cugina di Alessandro, Rosalia Capasso – un ragazzo solare sempre con il sorriso stampato in viso, pronto ad aiutare qualsiasi persona si trovasse in difficoltà. Perdiamo una persona cara ma anche preziosa. Lascia un buon ricordo in tutti noi. Non meritava di andare via così presto. Alessandro aveva 38 anni e ancora una vita davanti da condividere con le persone care”

La notizia ha provocato dolore a Villabate e tra quanti conoscevano Vecchio. «Non era così che tutti noi ci aspettavamo che finisse», si legge in un messaggio pubblicato sui social. Il trentottenne viene ricordato come «un marito stupendo, un papà esemplare e uno zio fantastico». «Ci hai lasciati inermi, ci mancherai. Ti vogliamo bene Ale», è il saluto affidato a Facebook.

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