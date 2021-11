le due comunità in lutto

E’ morto un barman di 35 anni originario di Casteldaccia, si chiamava Rosario Scibilia

Ha lottato con tutte le sue forze contro una brutta malattia

Era molto noto a Bagheria dove aveva lavorato in alcuni locali, anche nella frazione marinara di Aspra

Dolore e tanto sgomento a Bagheria e Casteldaccia, in provincia di Palermo.

E’ morto Rosario Scibilia, barman di 35 anni.

Il giovane era originario di Casteldaccia ma molto noto a Bagheria e Aspra, dove aveva lavorato in alcuni locali.

La battaglia contro la malattia

Rosario ha lottato strenuamente contro un tumore. In tanti oggi a Bagheria e Casteldaccia, ricordano la sua contagiosa allegria, il suo sorriso luminoso e la sua grande professionalità.

Amava la vita il giovane, più di ogni altra cosa, ma la terribile malattia che lo ha colpito non gli ha lasciato scampo.

Il cordoglio degli amici

Rosario Scibilia era conosciuto da tutti. Tanti sui social stanno esprimendo il proprio cordoglio, sia gli amici che i semplici conoscenti che non riescono ancora a credere alla tragica notizia. Tante le foto del ragazzo pubblicate.

Scrive Michele: “Non ho parole, questa notizia questa mattina non me la aspettavo e non volevo manco saperla, Rosario Scibilia sei una persona speciale con il tempo ci siamo persi ma abbiamo passato tanti momenti strepitosi, persona sempre sorridente e speciale una persona VERA, ti ricorderò per sempre buon viaggio AMICO”.

Gli fa eco Alessandra: “Nessuno dimenticherà mail il tuo sorriso e la tua allegria. Fai buon viaggio Rò”.

Gianluca lo ricorda così: “Ed eccoci qui frà perché così ci chiamavamo credimi non credo ancora che tu non ci sei più 😢 ma perché la vita è così ingiusta fino a pochi giorni fa ci siamo sentiti, eri felice quando ti ho detto tu sarai il padrino di mio figlio ed mi hai risposto stra felice questo sarà mio figghiozzù mi mancherai frà ci mancherai a tutti noi perché eri una splendida persona sempre allegra e scherzosa mi ricordo quando ti sei messo la chitarra in mano ti sei messo a cantare e ci hai fatto cantare a tutti noi. Fai un buon viaggio amico mio ti ricorderò sempre con il sorriso sulle labbra TI VOGLIO TANTO BENE FRÀ sarai sempre nel mio ❤ R.i.p 😭😭 Rosario Scibilia

Il dolore della fidanzata

Nonostante lo straziante dolore, anche la fidanzata del giovane ha voluto ricordarlo con un post su facebook in cui pubblica una loro foto, nella quale sono abbracciati e sorridenti. Scrive la ragazza: “Ed adesso amore mio? Adesso cosa faccio? Te ne sei andato con tutti i nostri sogni, con tutti i nostri piani, con tutti i nostri progetti. Adesso cosa faccio? Gli ultimi mesi sono stati duri per noi, tra altri e bassi, ma no che mi lasci così. Amor mio questo vuoto?

Come nell’ultimo messaggio TI AMO DA MORIRE!❤

A chi ci hai lasciati? Abbi cura di noi. Dacci la forza per poter vivere senza di te.

…Amore mio Buon viaggio e riposa in pace❤😭”.