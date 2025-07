Dolore alla Zisa per la morte di Maurizio La Monica, il 51ennne che ha perso la vita nell’incidente avvenuto in via Cipressi intorno alle 2 di notte. L’uomo si trovava alla guida di un Honda Sh insieme alla figlia Alessia quando è avvenuto lo scontro con una Fiat Punto: l’impatto si è rivelato violentissimo.

L’incidente in via Cipressi

Per La Monica non c’è stato nulla da fare, mentre la giovane è stata trasportata in condizioni gravissime all’ospedale Civico, dove è ricoverata in prognosi riservata. Ha riportato una lieve emorragia cerebrale, fratture alle scapole, alle costole e al bacino: nella notte è già stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Il conducente dell’auto è invece stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Dopo il terribile impatto si sarebbero registrati momenti di tensione sul luogo dell’incidente, dove decine di residenti e conoscenti della vittima sono scesi in strada. In via Cipressi, oltre al 118 e all’Infortunistica, è intervenuta anche la polizia.

La figlia in ospedale in gravi condizioni

E mentre il quartiere piange Maurizio La Monica, si prega per la figlia. In tanti ricordano l’uomo con centinaia di messaggi condivisi sui social: “Maurizio amava i cavalli, era cresciuto qui, la via Cipressi non lo dimenticherà mai”, dice un’amica. “Quello che è successo ci ha distrutto – aggiunge – ora preghiamo tutti per Alessia, ragazza dolce che speriamo di potere riabbracciare presto”.

E ancora: “Oggi per noi è un brutto giorno – scrive Eleonora -. Non ci sono parole, non ci credo ancora amico nostro. La via Cipressi piange. Ciao braccio d’oro ti porteremo sempre nei nostri cuori”. “Maurizio, amico mio, ma cosa è successo? – Si legge -. Qui resterai nel cuore di tutti, aiuta Alessia, che deve tornare qui tra noi”.

Le indagini

L’Infortunistica della polizia municipale ha effettuato sul luogo dell’incidente i rilievi per ricostruire nel dettaglio la dinamica. In base a una prima ricostruzione, il 51enne si sarebbe immesso in via Cipressi da via Scipione di Castro, mentre l’automobilista sarebbe arrivato da piazza Cappuccini. Tutti gli accertamenti sono in corso.

«Ti conoscevo da una vita, eri un bravissimo ragazzo, educato. Ti ricorderò per sempre braccio d’oro». Amici e parenti di Maurizio La Monica, il cinquantunenne morto nell’incidente alla Zisa a Palermo, affidano l’ultimo saluto all’uomo. Sono tantissimi i post e le fotografie che vengono pubblicate in queste ore: «Che grande dispiacere», scrive Simone. «Che bruttissima notizia che ci è arrivata» commenta invece Mario.

Su Facebook è un fiume in piena: «Non ci sono parole per descrivere questa disgrazia, riposa in pace amico mio. Tutta la via dei Cipressi ti porterà per sempre nei loro cuori, braccio d’oro»