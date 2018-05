Incidente mortale a Palermo venerdì scorso

Si svolgeranno domani i funerali di Annamaria La Mantia e Angela Meranda madre e figlia uccise da un pirata della strada in via Fichidindia a Palermo.

Il corteo partirà dalla casa dove vivevano le donne in via San Ciro al civico 138, percorrerà le strade di Brancaccio per arrivare nella chiesa evangelica di via Fichidindia dove si è consumata la tragedia.

La funzione sarà celebrata da pastore Giovanni Orlando.

Tutta Brancaccio si stringerà al dolore dei parenti, dei familiari e degli amici delle due donne.

L’incidente è avvenuto la notte di venerdì all’altezza del civico 45/A. Le due donne sono morte travolte da una Fiat Punto guidata da Emanuele Pelli, 35 anni, che si era dato alla fuga.

L’automobilista è stato fermato dai carabinieri e ha confessato di essere lui il pirata della strada.

La madre di 63 anni, Annamaria La Mantia, e la figlia di 43 anni, Angela Merenda, residenti in via San Ciro, stavano attraversando la strada dopo avere partecipato ad una funzione religiosa quando è sopraggiunta l’auto che le ha investite.

Le due donne sono rimaste sull’asfalto. la madre è morta sul colpo, la figlia all’ospedale Civico. Le indagini sono state condotte da i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo.

I sanitari hanno tentato di rianimare la madre ma per l’anziana non c’è stato niente da fare. Intanto la figlia è stata trasportata all’ospedale Civico ma è morta poche ore dopo il suo arrivo per le gravi lesioni che ha riportato.

Pelli era scappato perché aveva la patente scaduta e l’auto senza assicurazione. E’ stato rintracciato dopo una notte di ricerche.

Uno dei parenti dopo l’investimento ha inseguito l’auto e ha preso la targa della Fiat Punto Celeste.

L’auto è stata sequestrata ed è stata passata al setaccio dagli uomini della Scientifica.