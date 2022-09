Scampoli di un'estate torrida

Domenica di settembre al mare per i turisti e i palermitani. Con le temperature che sfiorano i 35 gradi la spiaggia di Mondello a Palermo è stata presa d’assalto. In tanti hanno deciso di trascorrere la giornata di festa in spiaggia dove tantissime persone cercano riparo dal caldo asfissiante di questi giorni, sperando nei benefici della brezza marina.

Racchettoni, bambini che giocano a palla, ragazze che prendono il sole. Famiglie sotto gli ombrelloni e spiagge attrezzate prese d’assalto. Ci sono tanti sportivi con le loro tavole da surf, e da sup, che si allenano nella baia. Tanti i natanti che si trovano a distanza di sicurezza al largo del golfo. Bar e ristoranti presi d’assalto: molti turisti approfittano anche per assaggiare gelati e prelibatezze tipiche, oltre che le pietanze della cucina di mare.

Per molti, dunque è ancora una giornata d’estate, sia per i tanti turisti che hanno ripreso a frequentare la città, sia per i palermitani che frequentano abitualmente Mondello. Il tutto si svolge in una domenica con il sole che splende e continuerà a farlo per tutta la settimana secondo le previsioni con temperature che non caleranno sotto i 30 gradi. Anche oggi la protezione civile ha diramato un’allerta arancione per il gran caldo e il rischio incendi.