Tradizionale scambio di auguri al comando legione carabinieri Sicilia in vista delle festività natalizie, alla presenza del comandante interregionale carabinieri “Culqualber”, generale di corpo d’armata Claudio Domizi. Dopo essere stato accolto da uno schieramento della guardia d’onore, il generale Domizi, accompagnato dal comandante della legione carabinieri “Sicilia”, generale di brigata Ubaldo Del Monaco ha incontrato, una rappresentanza del personale in servizio presso la sede, dei comandi territoriali e del personale dell’organizzazione territoriale, mobile, speciale e forestale, in servizio a Palermo.

All’incontro hanno preso parte anche una delegazione dell’associazione nazionale carabinieri “Sicilia” e rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Il momento più significativo della giornata si è svolto nella chiesa di San Giacomo dei Militari, dove Domizi ha rivolto un sentito messaggio di auguri ai carabinieri riuniti, richiamando i valori della vicinanza, della coesione e del senso del dovere che da sempre contraddistinguono l’arma.

Nel suo intervento, ha espresso parole di sincero apprezzamento per l’impegno quotidiano profuso dai carabinieri a Palermo, rivolgendo un pensiero particolare alle famiglie dei militari, ringraziate per il costante sostegno, la pazienza e la vicinanza. Un contributo fondamentale che consente alle donne e agli uomini dell’Arma di operare con serenità e dedizione al servizio delle comunità.

Non è mancato, infine, un pensiero rivolto a quanti presteranno servizio durante le festività, rinunciando a trascorrere questi giorni con i propri cari. A loro il Generale Domizi ha voluto esprimere profonda vicinanza, sottolineando il valore di un impegno che, soprattutto in questo periodo, assume un significato ancora più alto: garantire sicurezza e serenità, in particolare alle fasce più giovani della società.

Un’occasione di incontro e condivisione che, alla vigilia del Natale, ha rinnovato lo spirito di appartenenza e i valori fondanti dell’Arma dei Carabinieri.