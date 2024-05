Il rito funebre in via dei Cantieri

Si svolgeranno giovedì 30 maggio alle 10 nella parrocchia nostra signora della consolazione i funerali di Don Charles, il sacerdote nigeriano stroncato da un ictus cerebrale. Charles Chukwudi Onyenemerem, si chiamava così il presbitero nigeriano dell’Arcidiocesi di Palermo deceduto a causa di una grave ed improvvisa emorragia cerebrale giorno 25 maggio. Il sacerdote della chiesa di Santa Margherita al Marabitti, tanto amato dalla chiesa palermitana, è venuto a mancare all’età di 54 anni. A darne notizia è l’arcivescovo Corrado Lorefice attraverso una nota: “Invito tutti, in particolare i confratelli presbiteri e diaconi, a pregare per il nostro caro Don Charles, perché il signore lo accolga nel suo abbraccio misericordioso”.

E’ sconvolta l’intera confraternita che saluta il sacerdote di 54 anni con queste parole: “Grazie per il tuo tempo, per i tuoi rimproveri, per la sua allegria, la tua voglia di fare, i tuoi insegnamenti, grazie perché non ci ha mai chiuso la porta in faccia”.

La camera ardente

“Don Charles ha arricchito la nostra chiesta locale con la sua vita impregnata di cultura africana e soprattutto il nostro presbiterio, che lo ha visto fraterno e gioioso nella bellezza di relazioni ricche di umanità e di freschezza evangelica” – ha scritto l’arcivescovo -. In tantissimi, si sono riuniti al cordoglio.

Il corpo è esposto presso il saloncino parrocchiale della chiesa santa Margherita al Marabitti in via Veneziano Marvuglia 45.

La malattia di Padre Charles

La comunità di Santa Margherita al Marabitti, Palermo, piange la perdita del loro amato parroco, don Charles Onyenemerem, che è salito in cielo all’età di 54 anni. Don Charles, era stato colpito da un grave emorragia cerebrale martedì scorso e, nonostante i migliori sforzi del personale medico, non è riuscito a riprendersi.

Don Charles era un uomo di origini nigeriane e aveva dedicato la sua vita al servizio di Dio e della comunità. E’ stato ordinato presbitero dal cardinale Paolo Romeo il 14 marzo 2015 e ha prestato servizio come parroco presso la parrocchia Santa Margherita per diversi anni. Era molto amato e rispettato dai suoi parrocchiani, che lo ricorderanno per la sua dedizione e il suo amore per Dio e per gli altri.

Oltre al suo servizio nella chiesa, Don Charles aveva anche una sorella suora, che condivideva la sua stessa passione per la fede e il servizio. La sua famiglia e i suoi amici sono devastati dalla sua improvvisa perdita e si uniscono alla comunità di Santa Margherita nel lutto.

Martedì scorso aveva partecipato alla giornata mariana del clero presso il santuario diocesano di Altavilla Milicia. Era un momento di preghiera e riflessione per lui e i suoi colleghi preti, ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare che sarebbe stata l’ultima volta che lo avrebbero visto in vita.

Il cordoglio sui social

In pochi minuti il post-notizia della scomparsa del presbitero ha raggiunto centinaia di utenti e fedeli che si sono uniti al cordoglio. “CARO PADRE Charles Onyenemerem , INCONFONDIBILE IL TUO SORRISO E IL TUO PALERMITANO… GRAZIE DI CUORE PER LA TUA AMICIZIA E RIPOSA IN PACE!” – ha scritto Francesco Di Pasquale –

