Donati altri quattro defibrillatori al Comune di Carini. Saranno installati in diverse vie del paese via Lombardia, in via Torretta, in corso Italia e all’ingresso del paese davanti al bar Rotonda. Vanno ad aggiungersi ai sette già presenti sul territorio.

La cerimonia di consegna dei dispositivi salvavita si è svolta al palazzo municipale alla presenza del vice sindaco Salvo Badalamenti, della Mg comunication, che dal 2019 porta avanti nel territorio il progetto, patrocinato dal Comune, Cuore Nostro-Città cardioprotetta, e delle aziende sponsor che hanno reso possibile l’iniziativa.

Consegnati anche gli attestati di ringraziamento agli imprenditori che attraverso le sponsorizzazioni hanno finanziato l’acquisto dei defibrillatori e la realizzazione anche di due corsi Blsd, Basic life support with defibrillation, attraverso i quali solo quest’anno una cinquantina di residenti o lavoratori hanno imparato come usare correttamente il defibrillatore su soggetti in arresto cardio-respiratorio.

Le aziende che hanno ritirato l’attestato sono: Conad city, Studio dentistico Vito Picone, Immobiliare Conigliaro, Panificio La Spiga, Gelateria artigianale Amunì, La bottega dei sapori, Ambulatorio veterinario Arena, Archimed srl, Global system impianti, Farmacia Giunta, Rotonda caffè, Carini service, Miramare, Service elettromeccanica, Farmacia Bivio Foresta, Istituto Blaise Pascal, la Bottega della salute, Farmacia dei Fiori, Caffè della Baronessa, Centro estetico Giusy Minì, Conad city Sg e Centro ortopedico sanitario Ballarò.

“Noi imprenditori – commenta Giovanni Cardinale, titolare Conad city, a nome di tutti i colleghi presenti – abbiamo il dovere di restituire al territorio un po’ della ricchezza che ci dona. Questo è il nostro modo di dire grazie alla comunità che ci accoglie e di trasmettere un po’ di senso civico alle nuove generazioni dando loro l’esempio”.

“Sono 11 le vite umane già salvate in Italia grazie alla presenza di questi defibrillatori – ricorda Maurizio Graffeo, responsabile della Mg Comunication, nel corso del suo intervento -, in sei anni. Carini è uno dei Comuni più cardioprotetti del palermitano. Ringrazio l’amministrazione e gli imprenditori per la sensibilità e per l’amore che, con le loro azioni, hanno dimostrato di avere nei confronti del territorio. Oggi stesso – conclude Graffeo – completeremo l’installazione dei nuovi defibrillatori e faremo la manutenzione dei ‘vecchi’”.