Una donna è stata accoltellata in via Libertà a Palermo. La vittima era appena uscita da un negozio di parrucchieri quando, secondo una prima ricostruzione sarebbe stata colpita alle spalle da un uomo.

Sono in corso indagini da parte della polizia. La donna di 56 anni è stata trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale Villa Sofia in codice rosso. Ha una ferita alla scapola che forse le ha perforato un polmone. I sanitari l’hanno trovata dentro il negozio di parrucchieri che si trova di fronte a Villa Zito. Forse dopo essere stata ferita per strada ha cercato rifugio nel negozio.