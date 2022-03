Una donna è caduta la scorsa notte nel fiume Oreto a Palermo. Pare fosse ubriaca. La donna ha iniziato ad urlare e qualcuno che transitava da via Stazzone ha sentito la richiesta d’aiuto e ha lanciato l’allarme al numero di emergenza.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a raggiungere la donna e a portarla in salvo. La donna straniera era infreddolita e in lacrime ha rischiato la vita rimasta in acqua per lunghissimi minuti.

La donna è stata affidata ai sanitari del 118 che l’hanno portata al pronto soccorso per verificare le condizioni di salute.