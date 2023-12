Una donna croata di 35 anni è stata fermata dagli agenti di polizia dopo che aveva razziato prodotti in due esercizi commerciali nella zona del centro di Palermo.

La donna aveva portato via dei giocattoli dal Disney Store in via Ruggero Settimo e altri prodotti di estetica al negozio Capello Point in via Principe di Belmonte.

La donna è stata bloccata dai poliziotti e nel corso della perquisizione è stata trovata in possesso degli oggetti prelevati e non pagati.

La donna è stata denunciata con l’accusa di furto.