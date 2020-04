Intervento dei vigili del fuoco

Hanno lanciato l’allarme i vicini di casa che da giorni non la vedevano. Così hanno deciso di chiamare il 115 e una volta aperta la porta, i vigili del fuoco l’hanno vista per terra, esanime.

Una donna di 60 anni è stata trovata morta questa mattina nella sua abitazione in via Montepellegrino, a pochi passi dal mercato ortofrutticolo.

Dopo la tragica scoperta sono intervenuti gli agenti di polizia e i sanitari del 118 ma per la donna non c’era più nulla da fare. Sul posto anche il medico legale chiamato ad eseguire l’ispezione cadaverica per stabilire a quando risalga la morte della donna – con ogni probabilità avvenuta più di 24 ore prima – e cosa l’abbia provocata.

Sembrerebbe che la donna abitasse da sola e quindi risulterebbe difficile ricostruire gli ultimi giorni prima della sua morte, catalogata come decesso per cause naturali. Tra le ipotesi anche quella di un infarto. Senza ulteriori informazioni non sarà possibile chiarire se la sessantenne avesse accusato qualche malore. Per il momento esclusa l’ipotesi di effettuare l’autopsia.