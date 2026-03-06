Una donna di 53 anni è finita in ospedale con gravi fratture al viso dopo essere caduta con il monopattino su una buca a Palermo. Incidente è avvenuto la scorsa sera in corso Finocchiaro Aprile a due passi dal tribunale.

I primi a soccorrerla alcuni automobilisti che hanno protetto con la vettura il corpo della donna che era rimasta svenuta in mezzo alla strada.

“Sembrava un sacchetto di plastica in mezzo alla strada – dicono alcuni testimoni che hanno chiamato la polizia municipale e il 118 – Quando siamo scesi dall’auto ci siamo accorti che era una donna. L’ennesima vittima delle buche a Palermo non si muoveva. Nell’impatto con l’asfalto le si sono rotti gli occhiali e aveva tutto il viso insanguinato. Appena ha iniziato a vedere alcune persone attorno a sé ha iniziato a muoversi e chiedere aiuto. Aveva un dolori fortissimi non solo al viso ma in tutto il corpo”.

A chiedere i soccorsi è intervenuto anche un carabiniere libero dal servizio. I sanitari del 118 hanno trasportato la donna all’ospedale Civico dove si trova tutt’ora ricoverata.