La donna trasportata in ospedale

Hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco i sanitari del 118 che dovevano trasportate una donna residente in via Simone Gulì a Palermo in ospedale.

La paziente aveva la febbre e così è scattato un intervento dei nuclei chimico e batteriologici dei pompieri. La donna è stata trasportata giù da casa dai pompieri che l’hanno consegnata poi ai sanitari del 118.

La donna è stata portata all’ospedale Cervello in ambulanza per eseguire i controlli e il tampone per il Covid.