Una donna di 65 anni in carrozzina è finita con la ruota dentro una buca, è caduta in avanti e si è provocata ferite al volto e un trauma facciale.

E’ successo in largo Trinacria davanti al supermercato Conad a Palermo. La disabile era spinta da un’altra donna e stava facendo una passeggiata. D’un tratto si è verificato l’incidente.

L’accompagnatrice che spingeva da dietro non ha visto la buca molto profonda. La ruota è finita dentro, la sedia a rotelle ha perso l’equilibrio e la signora è finita per terra sbattendo violentemente la faccia. Immediatamente sono scattati i soccorsi. I primi gli stessi passanti e quanti si trovavano nei pressi del supermercato. Sono stati i primi a chiamare il 118.

E’ arrivata l’ambulanza è ha trasportato la ferita al pronto soccorso di Villa Sofia in codice giallo. I medici la terranno in osservazione per stabilire se il trauma ha provocato anche danni cerebrali o solo lesioni al volto e alla testa. Sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale che dovranno presentare una relazione su quanto successo per iniziare la pratica di risarcimento danno, l’ennesima per le tante buche presenti nei marciapiedi e strade in città.