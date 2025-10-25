Una giovane di 25 anni è stata investita in via Buonriposo a Palermo. L’impatto con un pullman è stato violentissimo. I sanitari del 118 l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale Buccheri La Ferla.

Le sue condizioni sono gravissime. Dopo il ricovero è morta. Ai soccorritori era stato detto che la donna era incinta. In ospedale i medici hanno accertato che non lo era. Gli agenti della polizia municipale stanno accertando le responsabilità dello scontro.

Il mezzo è stato sequestrato.

Le condizioni erano gravi ed è deceduta in ospedale. Ai soccorritori del 118 i primi a lanciare l’allarme avevano detto che la giovane Grace Opoku fosse incinta. I medici dell’ospedale Buccheri La Ferla hanno accertato che non loro era.