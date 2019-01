indagini degli uomini dell'infortunistica

Una donna è stata investita in viale Regina Margherita e via Guglielmo Oberdan, nella zona di via Dante.

L’impatto è stato molto violento: trasportata in codice rosso all’ospedale Civico, è stata sottoposta ad una tac e a vari accertamenti, che avrebbero confermato un trauma cranico e varie ferite nel corpo, le sue condizioni sono tenute sotto stretta osservazione dai sanitari.

Sull’incidente in viale Regina Margherita indagini in corso da parte degli uomini dell’infortunistica della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi.