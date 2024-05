Sarà eseguita oggi pomeriggio l’autopsia sul corpo di Giovanna Garofalo morta a 66 anni all’ospedale Policlinico di Palermo dopo un intervento nel reparto di Chirurgia Vascolare. La donna palermitana era stata ricoverata per un infarto ma l’avevano operata con successo. Pare che a causare la morte, un’infezione contratta all’ospedale, l’ha stroncata in pochi giorni. I figli assistititi dallo Studio3A e dell’avvocato Ornella Maria Cialona hanno presentato denuncia.

Le indagini

Le indagini condotte dalla polizia sono coordinate dal pm Clio Di Guardo. E’ stato aperto un procedimento penale per l’ipotesi di reato di omicidio colposo in ambito sanitario, al momento contro ignoti, per fare piena luce sul decesso avvenuto il 25 maggio. Lo scorso 12 maggio la donna è stata colta da forti dolori. All’ospedale Buccheri La Ferla è stato accertato che stata colpita da infarto. La sessantaseienne è stata quindi trasportata al Policlinico e sottoposta subito presso il reparto di chirurgia cardiovascolare ad un intervento di angioplastica, andato a buon fine.

La morte

Il 15 maggio la paziente è stata trasferita in altro reparto avendo contratto un’infezione che aveva richiesto una cura antibiotica prima di poter tornare in sala operatoria. Ma da qui la situazione è precipitata. L’indomani, 16 maggio, la donna è stata ricoverata in terapia Intensiva essendo subentrata un’altra infezione. Alle 4 di notte del 25 maggio i figli sono stati avvisati del decesso della madre per arresto cardiaco.

L’inchiesta della procura

La procura palermitana ha posto sotto sequestro le cartelle cliniche, aperto un fascicolo d’indagine e disposto gli accertamenti tecnici non ripetibili sulla salma, i cui risultati saranno determinanti per dare le prime risposte ai familiari.

L’incarico è stato conferito al medico legale Elvira Ventura Spagnolo: all’esame parteciperà come consulente tecnico per la parte offesa anche il medico legale Mario Guarino messo a disposizione da Studio3A. Una volta ultimato l’esame l’autorità giudiziaria darà il nulla osta alla sepoltura e i figli di Giovanna Garofalo potranno fissare la data dei funerali.