Una donna di 54 anni è morta ieri sera mentre mangiava in una pizzeria a Palermo. La donna era a tavola quando è stata colta da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarla, ma non c’è stato nulla da fare. Una serata tragica in quel locale. Doveva essere una serata di spensieratezza e si è trasformata in tragedia.

Il medico legale ha constatato il decesso per un arresto cardiocircolatorio. Sono intervenuti i carabinieri. La salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.